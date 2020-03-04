"Будет бой": Михайленко нацелен на победу в матче с Шахтером

Новости спорта:Главный тренер днепрян Дмитрий Михайленко выразил готовность дать бой чемпиону Украины.

Днепр-1 после победы над Динамо сыграет с Шахтером в рамках 21-го тура УПЛ. Дмитрий Михайленко, главный тренер днепрян, рассказал, что команда собирается победить, а также надеется на отсутствие эйфории после прошлого тура.

"Да, будет бой. Мы со своей стороны, конечно, будем делать все для того, чтобы победить и продолжить нашу успешную серию. Победа Ворсклы над Шахтером? Если смотреть на результат, то действительно, полтавчане провели отличный матч. Здесь нам есть чему поучиться и на что посмотреть.

Эмоциональное состояние после победы над Динамо? Мы рассчитываем на то, что эйфории не будет, а будем реально смотреть на вещи. Мы понимаем, что достигли хорошего результата, но все же нам немного и повезло с Динамо, ведь большую часть игрового времени мы провели в большинстве. Но будем рассчитывать на наш прогресс и на то, что вот эта победа даст нам положительные эмоции, на фоне которых можно поверить в себя", — приводит слова Михайленко официальный сайт Днепра-1.

Начало матча, который состоится в среду, 4 марта, запланировано на 19:00