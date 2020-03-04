Скачать
Среда, 04.03.2020
Украина в Лиге Наций: календарь матчей
Украина в Лиге Наций: календарь матчей
Динамо - Колос: обзор матча Favbet Лиги (Видео)
Динамо - Колос: обзор матча Favbet Лиги (Видео)
Михайличенко пролил свет на уход Кадара из Динамо
Михайличенко пролил свет на уход Кадара из Динамо
Ливерпуль повержен: Челси вышел в 1/4 финала Кубка Англии (Фото,Видео)
Ливерпуль повержен: Челси вышел в 1/4 финала Кубка Англии (Фото,Видео)

"Будет бой": Михайленко нацелен на победу в матче с Шахтером

"Будет бой": Михайленко нацелен на победу в матче с Шахтером
13:35 Сегодня Телеграф football.ua Фото: СК Днепр-1

Новости спорта:Главный тренер днепрян Дмитрий Михайленко выразил готовность дать бой чемпиону Украины.

Днепр-1 после победы над Динамо сыграет с Шахтером в рамках 21-го тура УПЛ. Дмитрий Михайленко, главный тренер днепрян, рассказал, что команда собирается победить, а также надеется на отсутствие эйфории после прошлого тура.

"Да, будет бой. Мы со своей стороны, конечно, будем делать все для того, чтобы победить и продолжить нашу успешную серию. Победа Ворсклы над Шахтером? Если смотреть на результат, то действительно, полтавчане провели отличный матч. Здесь нам есть чему поучиться и на что посмотреть.

Эмоциональное состояние после победы над Динамо? Мы рассчитываем на то, что эйфории не будет, а будем реально смотреть на вещи. Мы понимаем, что достигли хорошего результата, но все же нам немного и повезло с Динамо, ведь большую часть игрового времени мы провели в большинстве. Но будем рассчитывать на наш прогресс и на то, что вот эта победа даст нам положительные эмоции, на фоне которых можно поверить в себя", — приводит слова Михайленко официальный сайт Днепра-1.

Днепр-1 - Динамо: обзор шокирующего матча УПЛ (Видео)

Начало матча, который состоится в среду, 4 марта, запланировано на 19:00

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Дмитрий Михайленко, ФК Днепр-1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сборная Украины узнала соперников по группе Лиги Наций
02 Динамо - Колос: незащитаный гол Кожушко (Видео)
03 Динамо - Колос: обзор матча Favbet Лиги (Видео)
04 Тренер сборной Германии похвалил Андрея Шевченко
05 Динамо - Колос: Цыганков забил второй гол в ворота гостей (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь