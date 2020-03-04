Вратарь-герой отбил 5 пенальти в четвертьфинале Кубка Германии (Видео)

Новости спорта:Голкипер Даниэль Бац вывел свою команду в следующий раунд Кубка Германии.

Клуб четвертого дивизиона "Саарбрюкен" стал полуфиналистом Кубка Германии по футболу. В 1/4 финала команда в серии пенальти обыграла "Фортуну". Главным героем стал вратарь Даниэль Бац, который отбил пять пенальти, один в основное время и 4 в послематчевой лотерее.

"Саарбрюкен" - "Фортуна" - 1:1. По пенальти – 7:6

Голы: 1:0 – 31 Йенике, 1:1 – 90 Йоргенсен.

"Саарбрюкен" – Бац, Мюллер, Шорх, Уаферро (Фроэзе, 18), Барилла, Цайц, Йенике, Пердедай (Андрист, 109), Мендлер (Якоб, 78), Юрхер (Голлай, 80), Целльнер.

"Фортуна" – Кастенмайер, Зуттнер, Айхан, Йоргенсен, Циммер (Циммерманн, 78), Штегер, Бодзек (Караман, 46), Моралес, Томми (Скрибски, 73), Офори (Ампома, 105), Хеннингс.

Предупреждения: Офори (45), Томми (72), Йенике (75), Йоргенсен (105), Голлай (114), Моралес (116), Штегер (118).