Динамо разорвало контракт с голкипером

Новости спорта:Контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию.

Динамо рассталось с голкипером Владимиром Маханьковым. 22-летний вратарь не попал в заявку киевлян в текущем сезона и с лета прошлого года находился без игровой практики.

Маханьков — воспитанник клубной школы Динамо. За первую команду кипер не провел ни одной игры, выступая за молодежные составы киевлян.

Также Маханьков вызывался в юношеские сборные Украины. Провел по одному матчу в молодежных сборных U-20 и U-21.

На данный момент в обойме первой команды Динамо четыре вратаря — Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет и Владислав Кучерук.

Динамо на данный момент с 42 очками в активе занимает второе место в Премьер-лиге. В субботу, 7 марта, команда Михайличенко сыграет против Александрии на выезде.