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Украинский форвард отправился покорять Грузию

Украинский форвард отправился покорять Грузию
14:57 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Грузинское Торпедо Кутаиси подписало бывшего нападающего ряда украинских клубов.

Грузинское Торпедо Кутаиси подписало бывшего нападающего Александрии и Волыни Виталия Пономаря, о чем ранее сообщала Sport Arena.

29-летний форвард перешел в грузинский клуб на правах свободного агента. До этого он выступал за луцкую Волынь, где в первой части сезона провел 17 матчей во всех турнирах (3 гола и 1 ассист).

Ранее Пономарь также выступал за Полтаву, свердловский Шахтер и УкрАгроКом. В Александрии играл с 2014 по 2019 год.

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Чемпионат Грузии недавно стартовал — сыгран лишь один тур, в котором Торпедо проиграло Диле (0:2) и пока что находится на последнем месте.

Дебютировать за новую команду украинец может уже 7 марта в матче против Самтредии.

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Футбол, Новости футбола, Виталий Пономарь.
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