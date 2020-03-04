Украинский форвард отправился покорять Грузию

Новости спорта:Грузинское Торпедо Кутаиси подписало бывшего нападающего ряда украинских клубов.

Грузинское Торпедо Кутаиси подписало бывшего нападающего Александрии и Волыни Виталия Пономаря, о чем ранее сообщала Sport Arena.

29-летний форвард перешел в грузинский клуб на правах свободного агента. До этого он выступал за луцкую Волынь, где в первой части сезона провел 17 матчей во всех турнирах (3 гола и 1 ассист).

Ранее Пономарь также выступал за Полтаву, свердловский Шахтер и УкрАгроКом. В Александрии играл с 2014 по 2019 год.

Чемпионат Грузии недавно стартовал — сыгран лишь один тур, в котором Торпедо проиграло Диле (0:2) и пока что находится на последнем месте.

Дебютировать за новую команду украинец может уже 7 марта в матче против Самтредии.