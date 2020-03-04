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Футболист умудрился не забить с нескольких сантиметров (Видео)

Футболист умудрился не забить с нескольких сантиметров (Видео)
15:14 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Футболист Локомотива оконфузился в матче против ЦСКА 1948.

В матче Кубка Болгарии между пловдивским "Локомотивом" и софийским "ЦСКА 1948" произошёл курьёзный эпизод.

В начале встречи, на 6-й минуте, хозяева подавали угловой. На навес откликнулся один из футболистов, однако его удар пришёлся в штангу. После этого мяч отскочил в сторону, где на подборе сыграл ещё один игрок "Локомотива". Ему удалось удачно прострелить на не забившего секундой ранее партнёра, которому оставалось лишь поразить пустые ворота с нескольких сантиметров. Однако вместо этого игрок ударил под мяч, в результате чего снаряд отправился в перекладину, а затем отскочил в сторону, где на этот раз уже был защитник ЦСКА, который не стал медлить и увёл угрозу от ворот своей команды.

Видеообзор матча:

Вратарь-герой отбил 5 пенальти в четвертьфинале Кубка Германии (Видео)

Промах партнёра не деморализовал футболистов "Локомотива", и они довели матч с ЦСКА до победы — 2:0.

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Футбол, Видео, Новости футбола, Локомотив - ЦСКА 1948.
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