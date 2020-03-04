Капитан ПСЖ намерен перейти в Барселону

Новости спорта:Тиаго Силва хочет перейти в Барселону и готов пойти на финансовые уступки.

Бразильский защитник ПСЖ Тиаго Силва хочет перейти в Барселону и готов пойти на финансовые уступки ради игры за каталонский гранд.

Парижане не намерены продлевать контракт с 35-летним игроком, из-за чего летом он может сменить команду. Силва примет любое предложение от Барселоны.

Несмотря на то, что пока между игроком и клубом не было никаких контактов, Силва намерен отказаться от всех других предложений ради игры за сине-гранатовых.

В нынешнем сезоне Тиаго Силва провел 30 матчей во всех турнирах за ПСЖ, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.

Барселона в данный момент находится на втором месте турнирной таблицы Примеры, ПСЖ уверенно лидирует в Лиге 1.