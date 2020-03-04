Заря - Львов: онлайн-трансляция матча (Видео)

Новости спорта:Прямая видеотрансляция матча 21-го тура УПЛ Заря - Львов.

Матч 21-го тура "Заря" – "Львов" состоится в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" в среду, 4 марта, начало – в 17.00.

Два тура осталось до завершения первой части чемпионата, но еще так и не сформирован полный комплект команд в первой шестерке, которая в дальнейшем продолжит борьбу за медали и места в еврокубках. Впрочем, не будем забывать, что возможность побороться за право сыграть в квалификации Лиге Европы дадут и два самых высоких места во второй шестерке.

Видеотрансляция матча Заря - Львов:

Предыдущий тур стал своего рода рубежным для "Олимпика" и "Львова", которые утратили все шансы вскочить на подножку уходящего поезда под названием ТОП-6. Однако, говорить, что это неожиданность, не приходится, особенно в отношении "Львова" – соперника "Зари" по матчу 21-го тура, который состоится уже в среду. На зиму команда Егише Меликяна ушла на 10-м месте с 15-ю очками, и это было на 7 меньше, чем у "Мариуполя", который на тот момент был шестым. Очевидно, что отыграть такое отставание можно было только при самом благоприятном стечении обстоятельств, и они зависели не только от самого "Львова", если бы он, например, набрал 12 очков, но и от показателей других клубов. В предыдущих двух турах неожиданно для многих "выстрелил" "Колос", выиграв оба матча, после чего тема первой шестерки для львовян и закрылась.

Однако, если от неё абстрагироваться, то "Львов" очень удачно вернулся в чемпионат после зимней паузы. Для начала подопечные Егише Меликяна в концовке матча вырвали победу у "Олимпика", а несколько дней в матче с "Александрией" "горожане" добились ничейного результата, о котором тоже можно говорить, как о "вырванном", ведь во втором тайме практически 40 минут "Львов" играл вдесятером. Отметим, что "Олимпику" львовяне забили на 84-й минуте, а "Александрии" – на 87-й, и это показатель того, что у команды всё в порядке и с характером, и с физической готовностью.

Так получилось по календарю УПЛ, что и "Заря" после возобновления чемпионата один из двух своих матчей провела с "Олимпиком". Каким же сложным он получился для нашей команды! "Нас знают, под нас подстраиваются и изучают", – отметил после игры Виктор Скрипник, и очевидно было, что наставник дончан Висенте Гомес изучению нашей команды отвел очень много времени. "Мы не комментируем, как играет соперник. Это их дело. Могу лишь сказать, если бы они играли так с первых минут, как играли после того, как мы забили, то, может быть, нам было бы ещё сложнее", – это слова нашего тренера уже об "Олимпике", который, отбившись в первом тайме, после перерыва доставил нашей обороне немало хлопот.

Перед очным матчем у обеих команд не без кадровых проблем. "С учётом того, что у нас два человека пропустит игру со "Львовом" по карточкам, нужно затянуть пояса", – это слова Виктора Скрипника о том, что в среду у нас на поле не смогут выйти Богдан Михайличенко и Владлен Юрченко, у которых перебор желтых карточек. В свою очередь, и у "Львова" вне игры будет Никита Татарков, который был удален в игре с "Александрией".

Игра "Львова" и "Зари" в первом круге завершилась нулевой ничьей, и это самый "ходовой" результат во взаимоотношениях команд на уровне Премьер-лиги. В семи матчах соперники пять раз не выявили сильнейшего, и четырежды это было как раз со счетом 0:0. В целом же, в балансе матчей "Зари" и "Олимпика" паритет, поскольку еще в двух матчах команды по разу обыграли друг друга. Но если "Заря" это сделала меньше года назад, в апреле 2019-го, то "Львов" был сильнее луганчан еще в далеком 2009-м году.

Бразды управления предстоящей игрой в Запорожье будут в руках одесского арбитра Дмитрия Бондаренко. В Премьер-лиге он отработал 15 матчей, при этом, три из них было с участием "Зари" и "Львова". "Заря" с Бондаренко провела один матч, и в нем в прошлом сезоне дома обыграла "Александрию" 3:1. "Львов" при арбитраже Бондаренко играл дважды, и по разу сыграл вничью и проиграл, мячи 0:2.