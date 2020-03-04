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Роналду вернулся в Турин после визита к матери, у которой случился инсульт

Роналду вернулся в Турин после визита к матери, у которой случился инсульт
17:19 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Криштиану Роналду вернулся в Италию из Португалии.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся в Турин из Португалии, где он навестил свою маму Долореш, у которой случился инсульт.

Футболист уже находится в расположении клуба, тренируется в общей группе и вместе с партнёрами по команде готовится к матчу 27-го тура чемпионата Италии с "Болоньей", который запланирован на 8 марта.

"Ювентус", набрав 60 очков в 25 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" (34) — на 10-м месте.

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Роналду перешёл в "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала". Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 21 матче чемпионата Италии, забил 21 гол и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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