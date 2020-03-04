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Неймар может вернуться в Барселону, названа космическая сумма отступных

Неймар может вернуться в Барселону, названа космическая сумма отступных
18:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Неймар летом может пополнить ряды Блаугранас.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар может вернуться в "Барселону" в летнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, 28-летний футболист является одной из главных целей сине-гранатовых на ближайшее межсезонье. У бразильца окончательно испортились отношения со спортивным директором парижан Леонардо, в связи с чем он готов покинуть команду.

При этом если в прошлом году "Барселоне" нужно было вести переговоры с "ПСЖ", то в этот раз они смогут выкупить Неймара за фиксированную сумму, предусмотренную регламентом ФИФА. Правило гласит, что игрок может покинуть клуб за определённую плату по истечении трёх сезонов или лет после подписания контракта, если договор был подписан до того, как спортсмену исполнилось 28 лет. По подсчётам руководства "Барселоны", сумма отступных за бразильца составит € 180 млн.

Ранее Тухель рассказал о изменениях Неймара.

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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