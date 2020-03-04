Скачать
Среда, 04.03.2020
Украина в Лиге Наций: календарь матчей
Украина в Лиге Наций: календарь матчей
Кличко разочарован методами работы руководства ФБУ
Кличко разочарован методами работы руководства ФБУ
Заря - Львов: онлайн-трансляция матча (Видео)
Заря - Львов: онлайн-трансляция матча (Видео)
Вратарь-герой отбил 5 пенальти в четвертьфинале Кубка Германии (Видео)
Вратарь-герой отбил 5 пенальти в четвертьфинале Кубка Германии (Видео)

Карпаты - Александрия: онлайн-трансляция матча (Видео)

Карпаты - Александрия: онлайн-трансляция матча (Видео)
19:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:Смотреть прямую видеотрансляцию матча 21-го тура УПЛ Карпаты - Александрия.

В среду, 4 марта, львовские "Карпаты" будут принимать "Александрию" в 21-м туре украинской Премьер-лиги.

Начало поединка - в 19.30.

Видеотрансляция матча:

Обе команды не лучшим образом стартовали в 2020-м году, набрав в двух последних турах всего по одному очку.

Мариуполь разгромил Ворсклу в матче УПЛ (Видео)

При этом "Карпаты" остаются на дне турнирной таблицы. Предпоследняя "Ворскла" опережает львовян на пять пунктов. У "Александрии" иная ситуация - команда пытается защитить бронзовые медали чемпионата Украины, но пока идет только пятой. Отставание от третьего места составляет шесть очков.

При этом "Карпаты" остаются на дне турнирной таблицы. Предпоследняя "Ворскла" опережает львовян на пять пунктов. У "Александрии" иная ситуация - команда пытается защитить бронзовые медали чемпионата Украины, но пока идет только пятой. Отставание от третьего места составляет шесть очков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Карпаты, Футбол, Видео, ФК Александрия, Новости футбола, Карпаты — Александрия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заря - Львов: онлайн-трансляция матча (Видео)
02 Динамо - Колос: обзор матча Favbet Лиги (Видео)
03 Динамо - Колос: незасчитанный гол Кожушко (Видео)
04 Сборная Украины узнала соперников по группе Лиги Наций
05 Тренер сборной Германии похвалил Андрея Шевченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь