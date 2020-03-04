Карпаты - Александрия: онлайн-трансляция матча (Видео)

Новости спорта:Смотреть прямую видеотрансляцию матча 21-го тура УПЛ Карпаты - Александрия.

В среду, 4 марта, львовские "Карпаты" будут принимать "Александрию" в 21-м туре украинской Премьер-лиги.

Начало поединка - в 19.30.

Видеотрансляция матча:

Обе команды не лучшим образом стартовали в 2020-м году, набрав в двух последних турах всего по одному очку.

При этом "Карпаты" остаются на дне турнирной таблицы. Предпоследняя "Ворскла" опережает львовян на пять пунктов. У "Александрии" иная ситуация - команда пытается защитить бронзовые медали чемпионата Украины, но пока идет только пятой. Отставание от третьего места составляет шесть очков.

При этом "Карпаты" остаются на дне турнирной таблицы. Предпоследняя "Ворскла" опережает львовян на пять пунктов. У "Александрии" иная ситуация - команда пытается защитить бронзовые медали чемпионата Украины, но пока идет только пятой. Отставание от третьего места составляет шесть очков.