Заря и Десна одержали победы в УПЛ (Виедо)

Новости спорта:Лидеры продолжают набирать очки.

Футболисты луганской "Зари" обыграли "Львов" (2:0) в 21-м туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги и возвратились на вторую строчку турнирной таблицы.

В матче, завершившемся в среду на запорожской "Славутич-Арене", отличились Владислав Кабаев (54-я минута) и Богдан Леднев (89).

В этой игре голкипер "Львова" парировал два пенальти - на 73-й и 90+1 минутах.

Видеообзор матча Заря - Львов:

Победил сегодня и еще один претендент на медали - черниговская "Десна". На столичном стадионе имени Валерия Лобановского подопечные Александра Рябоконя одолели донецкий "Олимпик" - 2:1. Авторы голов: Александр Филиппов (6) и Леван Арвеладзе (76) - у черниговцев; Максим Дегтярев (4) - у донетчан.

Видеообзор матча Олимпик - Десна:

"Мариуполь" забил три сухих "мяча" в ворота полтавской "Ворсклы" - 3:0. На стадионе имени Владимира Бойко в Мариуполе отличились Дмитрий Мишнев (32, с пенальти), Дмитрий Топалов (47) и Сергей Чоботенко (80).

На 90+4 минуте у "Мариуполя" с поля удален Назарий Муравский.

Сегодня также пройдут два заключительных поединка 21-го тура. Лидер первенства донецкий "Шахтер" играет с "Днепром-1", а львовские "Карпаты" - с "Александрией".

Напомним, стартовал тур вчера. Киевские динамовцы переиграли на НСК "Олимпийский" ковалевский "Колос" - 2:0.

Голы: Фран Соль (40), Виктор Цыганков (55).

Турнирное положение: "Шахтер" - 53 очка (после 20-ти игр), "Заря" - 43 (21), "Динамо" - 42 (21), "Десна" - 39 (21), "Александрия" - 34 ( 20), "Колос" - 26 (21), "Мариуполь" - 25 (21), "Днепр-1" - 22 (20), "Львов" - 19 (21), "Олимпик" - 18 (21), "Ворскла" - 17 (21), "Карпаты" - 12 (20).