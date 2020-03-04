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Карпаты разгромно проиграли Александрии в УПЛ (Видео)

Карпаты разгромно проиграли Александрии в УПЛ (Видео)
21:40 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:Карпаты при родных трибунах крупно уступили Александрии.

"Карпаты" во Львове со счетом 0:4 потерпели поражение от "Александрии" в заключительном поединке 21-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.

Выездной успех "Александрии" принесли голы Максима Третьякова, который отличился на 37-й (с пенальти) и 58-й минутах, Артема Ситало (73) и Евгения Банады (89).

Результаты других матчей тура:

"Динамо" (Киев) - "Колос" (Ковалевка) - 2:0

голы: Фран Соль (40-я минута), Виктор Цыганков (55).

"Мариуполь" - "Ворскла" (Полтава) - 3:0

голы: Дмитрий Мишньов (32, с пенальти), Дмитрий Топалов (47), Сергей Чоботенко (80);

"Олимпик" (Донецк) - "Десна" (Чернигов) - 1:2

голы: Максим Дегтярев (4) - Александр Филиппов (6), Леван Арвеладзе (76);

"Заря" (Луганск) - "Львов" - 2:0

голы: Владислав Кабаев (54), Богдан Леднев (89);

"Шахтер" (Донецк) - "Днепр-1" - 4:1

голы: Сергей Кривцов (4), Владимир Адамюк (9 - автогол), Тайсон (19), Евгений Коноплянка (23) - Владислав Супряга (82, с пенальти).

Турнирное положение: "Шахтер" - 56 очков, "Заря" - 43, "Динамо" - 42, "Десна" - 39, "Александрия" - 37, "Колос" - 26, "Мариуполь" - 25, "Днепр-1" - 22, "Львов" - 19, "Олимпик" - 18, "Ворскла" - 17, "Карпаты" - 12.

Карпаты - Александрия 0:4

Голы: Третьяков, 37 (с пенальти), 58, Ситало, 73, Банада, 89

Карпаты: Каниболоцкий — Мартинс, Халл, Гиоргадзе (Прийма, 63), Дубинчак — Клец (Хахлев, 63), Назарина — Лях, Притула, Козак (Лейоус, 46) — Дийе

Александрия: Панькив — Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Вантух (Стецьков, 76) — Банада, Гречишкин (Гордиенко, 85) — Лучкевич, Мишенко (Довгий, 74), Третьяков — Ситало

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Предупреждения: Козак, Халл, Назарина — Мирошниченко, Довгий

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