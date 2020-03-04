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Милевский выиграл очередной трофей в Беларуси (Видео)

Милевский выиграл очередной трофей в Беларуси (Видео)
21:55 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:На счету украинского форварда ассист и удаление в матче за Суперкубок Беларуси.

"Динамо" Брест стал обладателем Суперкубка Беларуси-2020. Команда Артема Милевского, Евгения Хачериди и Александра Нойка обыграла "Шахтер" Солигорск Юрий Вернидуба со счетом 2:0.

Милевский стал одним из главных действующих лиц матча. На 30-й минуте он ассистировал Павлу Савицкому, когда тот сделал счет 2:0:

А на 49-й минуте Милевский получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Другой украинец, Александр Нойок, также вышел на поле с первых минут. На 76-й минуте он получил желтую карточку, а на 81-й минуте был заменен.

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Евгений Хачериди провел весь матч на скамейке запасных.

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Артем Милевский, Футбол, Видео, Новости футбола, ФК Динамо (Брест).
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