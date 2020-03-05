Кейн может сменить команду в АПЛ

Новости спорта:Футболист недоволен перестройкой в Тоттенхэме.

Нападающий Тоттенхэма Гарри Кейн рассматривает вариант с переходом в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, 27-летний англичанин может присоединиться к "красным дьяволам" уже этим летом. Кейн не хочет оставаться в составе "шпор" в связи с перестройкой в команде.

Футболист считает, что в Тоттенхэме он не сможет бороться за трофеи в ближайшие годы. А непопадание лондонцев в Лигу чемпионов на следующий сезон только больше его разочарует.

Руководство "шпор", в свою очередь, не готово расставаться с англичанином. Соглашение Кейна с клубом рассчитано до лета 2024 года, поэтому Тоттенхэм установит солидный ценник на игрока.

В текущем сезоне АПЛ Кейн принял участие в 20 матчах, записав на свой счет 11 голов и отдав две результативные передачи.