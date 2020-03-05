"Может стать наставником МЮ": Сульшер оценил тренерские способности Руни

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер прокомментировал возможное назначение Уэйна Руни на пост коуча клуба.
"Руни сможет стать тренером Манчестер Юнайтед. По крайней мере я могу себе это представить. Все зависит от его желания и стараний.
Если ты главный тренер такой команды, то вполне вероятно забудешь о личной жизни. Но работа тренером - вторая лучшая вещь в жизни, после футбола.
Я на сто процентов уверен, что многие бывшие игроки и тренеры мечтают занять мой пост", - сказал Сульшер в интервью Goal.com.
Напомним, Уэйн Руни является легендой МЮ. За клуб он выступал с 2004 по 2017 год и забил 253 гола в 559 играх.