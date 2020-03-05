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"Может стать наставником МЮ": Сульшер оценил тренерские способности Руни

"Может стать наставником МЮ": Сульшер оценил тренерские способности Руни
11:45 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Оле Гуннар Сульшер прокомментировал возможное назначение Уэйна Руни на пост коуча клуба.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер прокомментировал возможное назначение Уэйна Руни на пост коуча клуба.

"Руни сможет стать тренером Манчестер Юнайтед. По крайней мере я могу себе это представить. Все зависит от его желания и стараний.

Если ты главный тренер такой команды, то вполне вероятно забудешь о личной жизни. Но работа тренером - вторая лучшая вещь в жизни, после футбола.

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Я на сто процентов уверен, что многие бывшие игроки и тренеры мечтают занять мой пост", - сказал Сульшер в интервью Goal.com.

Напомним, Уэйн Руни является легендой МЮ. За клуб он выступал с 2004 по 2017 год и забил 253 гола в 559 играх.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Оле Гуннар Сульшер.
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