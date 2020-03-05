Футболист Шахтера получил серьезную травму

Новости спорта:Вячеслав Танковский в матче 21-го тура УПЛ против Ворсклы (3:0) получил серьезную травму лодыжки.

Полузащитник Мариуполя Вячеслав Танковский в матче 21-го тура УПЛ против Ворсклы (3:0) получил серьезную травму лодыжки. Игрок пропустит до двух месяцев.

«У Танковского медиальный перелом лодыжки левой голени без смещения. Наложена гипсовая повязка и мобилизация. Срок восстановления — полтора-два месяца», — сказал врач команды.

Отметим, что изначально падение Танковского выглядело как симуляция, к тому же судья встречи Александр Дердо дал желтую карточку Ибрагиму Кане из Ворсклы, находящемуся в паре метров от игрока Мариуполя.

Танковский вышел на замену на 74-й минуте матча, а эпизод с падением произошел спустя 4 минуты. Полузащитник не смог продолжить встречу.

В нынешнем сезоне 24-летний Танковский, выступающий на правах аренды из Шахтера, сыграл за Мариуполь в 13 матчах во всех турнирах.

Команда Александра Бабича находится на седьмом месте турнирной таблицы УПЛ и все еще имеет шансы попасть в топ-6 по итогам первой части чемпионата.