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Футболист Шахтера получил серьезную травму

Футболист Шахтера получил серьезную травму
12:24 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Вячеслав Танковский в матче 21-го тура УПЛ против Ворсклы (3:0) получил серьезную травму лодыжки.

Полузащитник Мариуполя Вячеслав Танковский в матче 21-го тура УПЛ против Ворсклы (3:0) получил серьезную травму лодыжки. Игрок пропустит до двух месяцев.

«У Танковского медиальный перелом лодыжки левой голени без смещения. Наложена гипсовая повязка и мобилизация. Срок восстановления — полтора-два месяца», — сказал врач команды.

Отметим, что изначально падение Танковского выглядело как симуляция, к тому же судья встречи Александр Дердо дал желтую карточку Ибрагиму Кане из Ворсклы, находящемуся в паре метров от игрока Мариуполя.

Танковский вышел на замену на 74-й минуте матча, а эпизод с падением произошел спустя 4 минуты. Полузащитник не смог продолжить встречу.

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В нынешнем сезоне 24-летний Танковский, выступающий на правах аренды из Шахтера, сыграл за Мариуполь в 13 матчах во всех турнирах.

Команда Александра Бабича находится на седьмом месте турнирной таблицы УПЛ и все еще имеет шансы попасть в топ-6 по итогам первой части чемпионата.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Вячеслав Танковский.
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