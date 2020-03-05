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Атлетик отказался от трансфера звезды Ювентуса

Атлетик отказался от трансфера звезды Ювентуса
13:02 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Директор Атлетика заявил, что Гонсало Игуаин не подходит нашему клубу.

Спортивный директор Атлетика из Бильбао Рафаэль Алькорта отреагировал на слухи о том, что клуб проявляет интерес к нападающему Ювентуса Гонсало Игуаину.

"Чтобы мы подписали с кем-то контракт, ему нужно здесь родиться или вырасти. Мы бы хотели, чтобы Игуаин родился баском или сформировался здесь как футболист.

Но таковы правила. Он говорил, что у него дед - баск? Что ж, предки не дают ему права выступать за Атлетик. Когда-нибудь это правило может измениться. Но не сейчас", - цитирует Алькорту Onda Cero.

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Напомним, что по правилам трансферной политики Атлетика, в клубе могут играть только баски.

В текущем сезоне Игуаин в 22 поединках чемпионата Италии забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

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Гонсало Игуаин, Футбол, ФК Атлетик Б, Новости футбола, Рафаэль Алькорта.
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