Атлетик отказался от трансфера звезды Ювентуса

Новости спорта:Директор Атлетика заявил, что Гонсало Игуаин не подходит нашему клубу.

Спортивный директор Атлетика из Бильбао Рафаэль Алькорта отреагировал на слухи о том, что клуб проявляет интерес к нападающему Ювентуса Гонсало Игуаину.

"Чтобы мы подписали с кем-то контракт, ему нужно здесь родиться или вырасти. Мы бы хотели, чтобы Игуаин родился баском или сформировался здесь как футболист.

Но таковы правила. Он говорил, что у него дед - баск? Что ж, предки не дают ему права выступать за Атлетик. Когда-нибудь это правило может измениться. Но не сейчас", - цитирует Алькорту Onda Cero.

Напомним, что по правилам трансферной политики Атлетика, в клубе могут играть только баски.

В текущем сезоне Игуаин в 22 поединках чемпионата Италии забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.