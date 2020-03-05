Украинские футболистки крупно уступили Шотландии на Pinatar Cup (Видео)

Новости спорта:Женская сборная Украины по футболу с поражения стартовала на международном турнире Pinatar Cup в Испании, который проходит в городке Сан-Педро-дель-Пинатар.

Вчера вечером подопечные Натальи Зинченко со счетом 0:3 проиграли свой первый матч 2020 года, который состоялся против Шотландии (22 место в рейтинге ФИФА), сообщает пресс-служба УАФ.

7 марта украинские футболистки (27 место) сыграют против Северной Ирландии (56 место), а 10 марта — против Исландии (18 место).

Видеообзор матча:

Напомним, что украинские футболистки принимают участие в международном турнире Pinatar Cup-2020 среди национальных женских сборных в рамках подготовки к решающим поединкам квалификации Евро-2021. Ближайшие матчи в рамках этого турнира сборная Украины проведет 10 апреля на выезде с Черногорией и 14 апреля на своем поле с Грецией.