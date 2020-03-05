Скачать
Четверг, 05.03.2020
Биатлон: где смотреть женский спринт на КМ в Нове-Место
Биатлон: где смотреть женский спринт на КМ в Нове-Место
ЕСПЧ обнародовал решение по делу "Платини против Швейцарии"
ЕСПЧ обнародовал решение по делу "Платини против Швейцарии"
Шахтер за 45 минут уничтожил Днепр-1 (Видео)
Шахтер за 45 минут уничтожил Днепр-1 (Видео)
Украина - Китайский Тайбэй: в Запорожье прошла жеребьевка Кубка Дэвиса
Украина - Китайский Тайбэй: в Запорожье прошла жеребьевка Кубка Дэвиса

Украинские футболистки крупно уступили Шотландии на Pinatar Cup (Видео)

Украинские футболистки крупно уступили Шотландии на Pinatar Cup (Видео)
13:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: womensfootball.com.ua

Новости спорта:Женская сборная Украины по футболу с поражения стартовала на международном турнире Pinatar Cup в Испании, который проходит в городке Сан-Педро-дель-Пинатар.

Вчера вечером подопечные Натальи Зинченко со счетом 0:3 проиграли свой первый матч 2020 года, который состоялся против Шотландии (22 место в рейтинге ФИФА), сообщает пресс-служба УАФ.

7 марта украинские футболистки (27 место) сыграют против Северной Ирландии (56 место), а 10 марта — против Исландии (18 место).

Видеообзор матча:

Милевский выиграл очередной трофей в Беларуси (Видео)

Напомним, что украинские футболистки принимают участие в международном турнире Pinatar Cup-2020 среди национальных женских сборных в рамках подготовки к решающим поединкам квалификации Евро-2021. Ближайшие матчи в рамках этого турнира сборная Украины проведет 10 апреля на выезде с Черногорией и 14 апреля на своем поле с Грецией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Видео, Новости футбола, Женская сборная Украины по футболу, Pinatar Cup.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри рассказал, с кем проведет последний бой в карьере
02 Шахтер за 45 минут уничтожил Днепр-1 (Видео)
03 Кличко: Я видел выдающиеся аналитические способности Бэнкса
04 Заря и Десна одержали победы в УПЛ (Виедо)
05 Милевский выиграл очередной трофей в Беларуси (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь