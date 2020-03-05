Лидер сборной Турции пропустит Евро-2020

Новости спорта:Повреждение колена не позволит Дженку Тосуну вернуться на поле в текущем сезоне.

Нападающий Кристал Пэлас Дженк Тосун, выступающий в составе Орлов на правах аренды из Эвертона, пропустит остаток сезона и Евро-2020 из-за травмы.

Форвард сборной Турции травмировал колено на тренировке и уже вернулся в Ливерпуль, чтобы определить окончательный диагноз.

По предварительным данным, повреждение не позволит игроку вернуться на поле в текущем сезоне, также Тосун не поможет сборной Турции на Евро-2020.

Напомним, что турецкий легионер Ирисок в начале января перебрался в Лондон ради игровой практики, которую он не получал на Гудисоне в преддверии чемпионата Европы. В нынешнем сезоне Тосун в общей сложности провел 13 матчей в составах Эвертона и Пэлас, отметившись двумя голами.

В составе национальной команды Тосун в отборе на чемпионат Европы провел шесть матчей, забив пять голов. Сборная Турции на Евро-2020 сыграет в группе А с Италией, Швейцарией и Уэльсом.