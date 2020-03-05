"Хочу быть лучшим": Жерсон Родригеш поведал о своих амбициях

Новости спорта:Люксембуржец оказался весьма амбициозным футболистом.

Люксембуржский атакующий хавбек Жерсон Родригеш, который на правах аренды из «Динамо» выступает в Турции за «Анкарагюджю», заявил, что имеет большие амбиции в футболе.

«Мои цели действительно высоки. Я хочу быть одним из лучших футболистов мира и Европы. Хочу играть в лучших командах. Поэтому я всегда работаю над тем, чтобы приблизить достижение своих целей», - сказал Жерсон Родригеш.

Ранее сообщалось, что «Динамо» выручит от полугодичной аренды Родригеша в Турции порядка 500 тысяч евро.

Интересно, что в Киеве, по неофициальной информации, Жерсону Родригешу так и не удалось заиграть в полной мере из-за своей пагубной привычке к ночной жизни и пристрастию к алкоголю. Впоследствии сам футболист подобные сведения категорически отрицал.

После переезда в Турцию Жерсон Родригеш провел в тамошнем чемпионате уже 5 матчей, отличился 2 голами и 1 результативной передачей.