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Ван Дейк напомнил о ценности трофея АПЛ

Ван Дейк напомнил о ценности трофея АПЛ
14:28 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Нидерландец Вирджил ван Дейк отреагировал на критику своей команды.

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк остался не согласен с критикой, которая обрушилась на его команду после ряда неудачных результатов.

"В конечном итоге мы можем выиграть АПЛ. Это просто мелочь, правда? Мы также выиграли Суперкубок и клубный чемпионат мира. В жизни есть люди, которые не всегда удовлетворены. Они всегда ищут негативные вещи".

"Это просто реальность. Либо вы будете думать о плохом и все воспринимать в негативе, либо вы просто сосредотачиваетесь на хороших вещах, и я определенно выбираю этот вариант. Мы в очень хорошей ситуации".

"Ливерпуль близко к тому, чего все мы надеемся достичь. Давайте сосредоточимся на победе в АПЛ, ведь это такая мелочь", — цитирует ван Дейка Goal.

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Напомним, в последнем поединке "красные" уступили в Кубке Англии Челси (0:2).

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Вирджил Ван Дейк.
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