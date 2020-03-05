Скачать
Четверг, 05.03.2020
Биатлон: где смотреть женский спринт на КМ в Нове-Место
Биатлон: где смотреть женский спринт на КМ в Нове-Место
ЕСПЧ обнародовал решение по делу "Платини против Швейцарии"
ЕСПЧ обнародовал решение по делу "Платини против Швейцарии"
Украинские футболистки крупно уступили Шотландии на Pinatar Cup (Видео)
Украинские футболистки крупно уступили Шотландии на Pinatar Cup (Видео)
Украина - Китайский Тайбэй: в Запорожье прошла жеребьевка Кубка Дэвиса
Украина - Китайский Тайбэй: в Запорожье прошла жеребьевка Кубка Дэвиса

"Медаль Олимпиады": Циципас рассказал о целях на Токио-2020

"Медаль Олимпиады": Циципас рассказал о целях на Токио-2020
14:34 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Титулованный грек поделился ожиданиями от выступления в Токио.

Действующий чемпион Итогового турнира АТР грек Стефанос Циципас поделился ожиданиями от Олимпиады в Токио-2020. Приводит слова Циципаса Times of India.

«Олимпиада очень важна для всех греков, ведь сама идея зародилась в нашей стране. Если мне удастся завоевать медаль, я буду уезжать в слезах.

Мне кажется, это мечта каждого спортсмена, а также возможность для реализации. Это важная веха, большое достижение – назовите как угодно. Две недели в Токио станут лучшими в моей жизни».

Цуренко с камбэком вышла в в 1/8 финала Индиан-Уэллса

Напомним, Циципас заявил, что социальные сети могут быть губительны для него.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Теннис, Олимпиада-2020, Новости тенниса, Токио-2020, Стефанос Циципас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри рассказал, с кем проведет последний бой в карьере
02 Кличко: Я видел выдающиеся аналитические способности Бэнкса
03 Шахтер за 45 минут уничтожил Днепр-1 (Видео)
04 Заря и Десна одержали победы в УПЛ (Виедо)
05 Милевский выиграл очередной трофей в Беларуси (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь