"Медаль Олимпиады": Циципас рассказал о целях на Токио-2020

Новости спорта:Титулованный грек поделился ожиданиями от выступления в Токио.

Действующий чемпион Итогового турнира АТР грек Стефанос Циципас поделился ожиданиями от Олимпиады в Токио-2020. Приводит слова Циципаса Times of India.

«Олимпиада очень важна для всех греков, ведь сама идея зародилась в нашей стране. Если мне удастся завоевать медаль, я буду уезжать в слезах.

Мне кажется, это мечта каждого спортсмена, а также возможность для реализации. Это важная веха, большое достижение – назовите как угодно. Две недели в Токио станут лучшими в моей жизни».

Напомним, Циципас заявил, что социальные сети могут быть губительны для него.