Футболист Арсенала получил серьезную травму

Новости спорта:Лукас Торрейра сломал лодыжку в поединке 1/8 финала Кубка Англии против Портсмута

Полузащитник лондонского Арсенала Лукас Торрейра сломал лодыжку в поединке 1/8 финала Кубка Англии против Портсмута (2:0).

Уругваец повредился уже на 16-й минуте матча и не смог продолжить игру, покинув поле на носилках. Вместо него вышел Дани Себальос.

Позже будет произведена более подробная диагностика лодыжки Лукаса Торрейры, после которой станут известны сроки восстановления игрока.

24-летний полузащитник в нынешнем сезоне провел 33 матча во всех турнирах за Канониров, забив 2 гола и сделав результативную передачу.

Арсенал находится на десятом месте турнирной таблицы АПЛ. В следующей игре команда Артеты встретится 7 марта с Вест Хэмом.