Бутылка-шпаргалка помогла вратарю выиграть серию пенальти (Видео)

В поединке 1/8 финала Кубка Англии Норвич сенсационно переиграл Тоттенхэм со счетом 1:1 (ДВ 0:0; серия пен. 2:3).
Героем поединка стал вратарь "канареек" Тим Крул, который сумел отбить решающий пенальти от Жедсона.
Видеообзор матча:
Tim Krul had all the penalty possibilities written on his water bottle. Preparation is everything. #TOTNOR pic.twitter.com/SoSZkV7nk2
— Chris Wise (@chriswisey) March 4, 2020
Как он это сделал? Во многом благодаря подсказкам, которые у него были написаны на бутылке. Он попросту отметил, в какой угол чаще всего бьют игроки лондонцев.