Бутылка-шпаргалка помогла вратарю выиграть серию пенальти (Видео)

В поединке 1/8 финала Кубка Англии Норвич сенсационно переиграл Тоттенхэм со счетом 1:1 (ДВ 0:0; серия пен. 2:3).

Героем поединка стал вратарь "канареек" Тим Крул, который сумел отбить решающий пенальти от Жедсона.

Видеообзор матча:

Tim Krul had all the penalty possibilities written on his water bottle. Preparation is everything. #TOTNOR pic.twitter.com/SoSZkV7nk2

— Chris Wise (@chriswisey) March 4, 2020