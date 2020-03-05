Павелко посетил базы футбольных сборных Нидерландов и Бельгии (Фото)

Новости спорта:Делегация Украинской ассоциации футбола во главе с ее президентом Андреем Павелко по приглашению ассоциаций Нидерландов и Бельгии посетила с рабочим визитом тренировочные базы национальных сборных этих стран.

Основная цель поездки - изучение опыта и получения информации по строительству и функционирования спортивных объектов перед началом подготовки проекта и строительства базы национальных сборных Украины в селе Княжичи под Киевом, сообщает пресс-служба УАФ.

По словам Андрея Павелко, и в Амстердаме, и в Брюсселе представители УАФ получили немало полезной информации.

"Базы очень разные, построенные в разное время. У каждой есть свои особенности. Я благодарен за приглашение от наших коллег и добрых друзей из национальных ассоциаций, чьи команды сейчас входят в число сильнейших на континенте, ознакомиться с функционированием баз. Опыт строительства и функционирования тренировочных баз европейских грандов чрезвычайно ценен для Украинской ассоциации футбола. В таком важном вопросе необходимо ориентироваться и учитывать положительный пример лучших из лучших", - подчеркнул президент УАФ.

Во время визита на базу в Бельгии Андрей Павелко также встретился с главным тренером национальной команды этой страны Роберто Мартинесом, в разговоре с которым обменялся впечатлениями от результатов жеребьевки Лиги наций-2020/2021.

Напомним, что старт проектных работ и презентацию проекта базы в Княжичах Павелко анонсировал в начале нынешнего года.