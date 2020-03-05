У Манчестер Сити появился шанс не пропустить Лигу чемпионов-2020/21

Новости спорта:"Горожане" могут временно избежать дисквалификации в еврокубках при одном условии.

УЕФА отстранил Манчестер Сити от Лиги чемпионов на два сезона и оштрафовал на 30 миллионов евро за нарушение правил финансового фэйр-плей в период с 2012-го по 2016 год. "Горожане" ожидаемо не согласились с данным наказанием и подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Как сообщает Daily Mail, Ман Сити имеет шансы отсрочить свою дисквалификацию в Лиге чемпионов до официального оглашения вердикта на один сезон.

Если окончательное решение суда по данному вопросу не будет оглашено до первого июня, то клуб может запросить временную отсрочку дисквалификации. Таким образом, это позволит Манчестер Сити принять участие в Лиге чемпионов-2020/21.

Учитывая то, что в данный момент неизвестны даже приблизительные сроки рассмотрения дела по нарушению финансового фэйр-плей со стороны "горожан", то следующая Лига чемпионов может не обойтись без Манчестер Сити.