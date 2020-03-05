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ЕСПЧ обнародовал решение по делу "Платини против Швейцарии"

ЕСПЧ обнародовал решение по делу "Платини против Швейцарии"
13:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Мишель Платини проиграл в ЕСПЧ дело о своем отстранении от должности

Европейский суд по правам человека постановил, что отстранение из-за коррупционного скандала выдающегося футболиста и бывшего президента УЕФА и вице-президента ФИФА Мишеля Платини от деятельности футбольного функционера было обоснованным.

Соответствующее решение по делу "Платини против Швейцарии" ЕСПЧ обнародовал в четверг.

"В своем решении по делу "Платини против Швейцарии" Европейский суд по правам человека единогласно признал этот иск неприемлемым. Решение окончательное", - заявили в ЕСПЧ.

В суде напомнили, что в отношении Платини, бывшего профессионального футболиста, президента УЕФА и вице-президента ФИФА, была нарушена дисциплинарная процедура относительно получения дополнительной зарплаты в 2 млн швейцарских франков в 2011 году в результате устных договоренностей между ним и бывшим президентом ФИФА.

Платини жестко высказался касательно VAR

В отношении Платини был введен запрет заниматься какой-либо деятельностью в сфере футбола в течение 4 лет. Также на него был наложен штраф в 600 тыс. швейцарских франков.

"Суд определил, в частности, что, ввиду серьёзности такого ненадлежащего поведения, высокой должности, которую Платини занимал в руководящем футбольном органе, а также необходимости восстановления репутации спортивной сферы и ФИФА, санкции не были чрезмерными и не были произволом", - говорится в решении ЕСПЧ .

Как сообщалось, в 2014 году Платини стал фигурантом коррупционного скандала в связи с избранием хозяев кубков мира по футболу 2018 года в России и 2022 года в Катаре.

Комитет по вопросам этики ФИФА в 2015 году отстранил Платини от поста президента УЕФА сначала на 90 дней, потом его дисквалифицировали на 8 лет, а еще позже этот срок был сокращен до четырех.

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В свою очередь в ФИФА считают, что бывший вице-президент этой организации Мишель Платини противоправно получил 1,84 млн евро финансовых поступлений, а следовательно должен их вернуть.

Речь идет о средствах, которые были выплачены ФИФА в пользу Платини по решению бывшего президента этой организации Сеппа Блаттера в 2011 году за консультационные услуги в 2002 году. При этом никаких контрактных обязательств на это подписано не было.

В 2015 году компетентные органы Швейцарии начали расследование по данному факту.

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Футбол, ЕСПЧ, Мишель Платини, Новости футбола.
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