Платини жестко высказался касательно VAR

Новости спорта:Экс-президент УЕФА Мишель Платини критикует систему VAR.

Мишель Платини выступает за то, чтобы судьба спорных эпизодов в игре решалась людьми, а не с помощью видео.

"С первого же дня, как начались разговоры о системе видеоповторов, я высказался против, – цитирует экс-президента УЕФА Corriere dello Sport. – Футбол не может судить видео. Это контактный вид спорта, где каждый эпизод должен оцениваться в реальном времени арбитрами. Многочисленные телеинтерпретации лишь приводят к разным трактовкам. Неудивительно, что сейчас раздается так много протестов против VAR. Для того, чтобы футбол был справедливым и равным для всех команд, нужно не видео, а более качественная подготовка арбитров".

Отбывший четырехлетнюю дисквалификацию Платини рассматривает варианты продолжения футбольной деятельности, среди которых возможность баллотироваться на пост президента федерации футбола Франции или президента FIFPro.

Ранее сообщалось, что Платини может вернуться в футбол