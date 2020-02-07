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Платини жестко высказался касательно VAR

Платини жестко высказался касательно VAR
17:21 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Экс-президент УЕФА Мишель Платини критикует систему VAR.

Мишель Платини выступает за то, чтобы судьба спорных эпизодов в игре решалась людьми, а не с помощью видео.

"С первого же дня, как начались разговоры о системе видеоповторов, я высказался против, – цитирует экс-президента УЕФА Corriere dello Sport. – Футбол не может судить видео. Это контактный вид спорта, где каждый эпизод должен оцениваться в реальном времени арбитрами. Многочисленные телеинтерпретации лишь приводят к разным трактовкам. Неудивительно, что сейчас раздается так много протестов против VAR. Для того, чтобы футбол был справедливым и равным для всех команд, нужно не видео, а более качественная подготовка арбитров".

Отбывший четырехлетнюю дисквалификацию Платини рассматривает варианты продолжения футбольной деятельности, среди которых возможность баллотироваться на пост президента федерации футбола Франции или президента FIFPro.

Платини: ФИФА и CAS действуют как мафия

Ранее сообщалось, что Платини может вернуться в футбол

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Футбол, Мишель Платини, Новости футбола, VAR.
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