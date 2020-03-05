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Ювентус - Интер: стала известна дата проведения перенесенного матча Серии А

Ювентус - Интер: стала известна дата проведения перенесенного матча Серии А
20:18 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Встреча лидеров Серии А пройдет уже в это воскресенье.

Матч 26-го тура итальянской Серии A Ювентус - Интер, который был перенесен из-за вспышки коронавируса на севере страны, состоится 8 марта.

В этот же день пройдут еще четыре несостоявшихся матча 26-го тура: Парма - СПАЛ, Милан - Дженоа, Сампдория - Верона и Удинезе - Фиорентина. 9 марта сыграют Сассуоло - Брешия.

Напомним, что по решению итальянских властей все матчи Серии А до 3 апреля будут проходить без зрителей.

Из-за новых дат проведения этих игр будет сдвинут 27-й тур, матчи которого должны были состояться 7-9 марта.

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Ювентус с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. У Интера 3-я строчка и 54 балла.

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ФК Интер (Милан), ФК Ювентус, Серия А, Футбол, Новости футбола.
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