Экс-футболист сборной Дании заразился коронавирусом

Новости спорта:Томас Каленберг подхватил вирус в Амстердаме.

Бывший игрок сборной Дании и "Осера" Томас Каленберг заразился коронавирусом.

Каленберг подхватил инфекцию во время недавней поездки в Амстердам, сообщает официальный сайт "Брондбю". Состояние экс-футболиста оценивается как хорошее.

Бывший игрок "Брондбю" посещал последнюю игру этой команды с "Люнгбю" (1:0). Руководство клуба из Брённбю выяснило, с кем во время матча контактировал Каленберг. В связи с этим 13 человек, среди которых сотрудники клуба и некоторые футболисты, сейчас находятся в карантине. "Брондбю" призвал болельщиков, общавшихся с Каленбергом или стоявших рядом с ним, сообщить об этом в клуб.

Каленберг провёл за Данию 47 матчей, забил пять голов. В клубной карьере полузащитник выступал за "Брондбю", "Осер", "Вольфсбург" и "Эвиан".