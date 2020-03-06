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Андрей Шевченко: Я в процессе переговоров о продлении контракта с УАФ

Андрей Шевченко: Я в процессе переговоров о продлении контракта с УАФ
02:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Андрей Шевченко заявил, что ведет переговоры о продлении контракта с УАФ

Летом у главного тренера сборной заканчивается старое соглашение.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что ведет переговоры о продлении контракта с УАФ. Все решится перед стартом чемпионата Европы, сообщает Football Hub.

«Мы в процессе переговоров о продлении контракта. Но однозначно все будет ясно уже перед чемпионатом Европы. Процесс идет, поэтому я и строю планы на будущее», - сказал Шевченко.

В прошлом году итальянские СМИ сообщали, что Шевченко может возглавить «Милан». Сам тренер говорил, что готов в будущем возглавить «Милан».

Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Под его руководством «сине-желтые» провели 33 матча - 19 побед, 9 ничьих и 5 поражений. Действующее соглашение тренера с УАФ заканчивается летом нынешнего года.

Напомним, что Шевченко вывел сборную Украины в финальную часть Евро-2020. Национальная команда сыграет в группе С с Австрией и Нидерландами. Еще один соперник определится после отборочного плей-офф.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, УАФ.
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