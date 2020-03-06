Манчестер Сити нацелился на защитника Интера

Новости спорта:Английский клуб хочет усилиться защитником "Интера".

«Манчестер Сити» этим летом попытается купить защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

«Горожане» уже предлагали за 25-летнего игрока 65 млн евро. Однако «Интер» хочет сохранить Шкриньяра в команде, но может отпустить его за 85 миллионов.

Шкриньяр выступает за «Интер» с лета 2017-го года после перехода из «Сампдории». В текущем сезоне футболист провел за миланский клуб 31 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт защитника с «Интером» рассчитан до лета 2023-го года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» нацелился на защитника «Эвертона».