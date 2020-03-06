Капитан МЮ рискует простить Манчестерское дерби

Новости спорта:Харри Магуайр пропустил вчерашний матч Кубка Англии против Дерби Каунти из-за повреждения голеностопа.

Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр пропустил вчерашний матч Кубка Англии (3:0) против Дерби Каунти из-за повреждения голеностопа.

Голеностоп англичанин подвернул на тренировке накануне встречи с Баранами.

Главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер признал, что не уверен в участии Магуайра в предстоящем дерби с Манчестер Сити.

Всего в нынешнем сезоне Магуайр сыграл в 39 матчах Юнайтед, забил 2 гола и отдал столько же результативных передач.

Дерби Манчестера пройдет в воскресенье, 8 марта. Начало — в 18:30 по киевскому времени.