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Капитан МЮ рискует простить Манчестерское дерби

Капитан МЮ рискует простить Манчестерское дерби
09:50 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Харри Магуайр пропустил вчерашний матч Кубка Англии против Дерби Каунти из-за повреждения голеностопа.

Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр пропустил вчерашний матч Кубка Англии (3:0) против Дерби Каунти из-за повреждения голеностопа.

Голеностоп англичанин подвернул на тренировке накануне встречи с Баранами.

Главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер признал, что не уверен в участии Магуайра в предстоящем дерби с Манчестер Сити.

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Всего в нынешнем сезоне Магуайр сыграл в 39 матчах Юнайтед, забил 2 гола и отдал столько же результативных передач.

Дерби Манчестера пройдет в воскресенье, 8 марта. Начало — в 18:30 по киевскому времени.

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Футбол, МЮ, Новости футбола, Харри Магуайр.
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