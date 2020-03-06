Эвертон продлил восходящую звезду футбола

Новости спорта:Доминик Калверт-Льюин согласовал продление контракта с Эвертоном.

Форвард Доминик Калверт-Льюин согласовал продление контракта с Эвертоном. Футболист подпишет новое соглашение сроком на пять лет.

В случае пролонгации соглашения 22-летний англичанин будет получать до 75 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Нынешний контракт Доминика действует до лета 2023 года.

Калверт-Льюин — воспитанник Шеффилд Юнайтед. До перехода в Эвертон в 2016 году он выступал также за Стейлибридж Селтик и Нортхэмптон Таун.

В текущем сезоне на счету англичанина 31 матч в составе Ирисок во всех турнирах и 15 голов.

На сегодняшний день Эвертон занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. 8 марта команда Карло Анчелотти сразится с Челси.