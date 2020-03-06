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Барселона определилась с будущим Коутиньо

Барселона определилась с будущим Коутиньо
10:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Каталонцы внимательно следят за ситуацией с арендой хавбека.

Руководство Барселоны не будет удерживать в команде полузащитника Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Diario Sport.

Футболист выступает на правах аренды за Баварию, и каталонцы верят, что мюнхенский клуб выкупит 27-летнего бразильца в конце сезона. Сумма трансфера может составить 120 млн евро - именно такие отступные прописаны в контракте Коунтиньо.

Тренерский штаб и руководство Баварии довольны хавбеком, однако их настораживает потенциальная сумма перехода. Поэтому пока неизвестно, воспользуються ли баварцы опцией выкупа.

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Если Коутиньо все же уйдет из Баварии, Барселона может включить его в какой-то крупный трансфер. Поскольку в услугах бразильца заинтересован ПСЖ, каталонцы могут предложить хавбека взамен на Неймара.

Напомним, в текущем сезоне 27-летний бразилец провел 31 матч за Баварию, забив девять голов и отдав восемь ассистов.

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ФК Бавария, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Филиппе Коутиньо.
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