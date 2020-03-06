В Реале определились с будущим Лунина

Новости спорта:Украинский вратарь Андрей Лунин является фаворитом на позицию второго голкипера "Реала".

Мадридский «Реал» рассматривает список из 6 претендентов на позицию второго вратаря команды на следующий сезон после основного голкипера Тибо Куртуа.

Первенство среди «вторых» в клубе отдают украинскому киперу, который выступает на правах аренды за клуб Сегунды «Овьедо» Андрею Лунину.

Журналист информационного издания Defensa Central, которое специализируется на новостях о мадридском «Реале», Матео Валлехо отмечает, что Лунин является явным фаворитом, прежде всего из-за юного возраста и установленной цели – стать вратарем топ-класса.

«Его игра в «Овьедо» завораживает и заставляет перехватывать дыхание, а «Реал» будет лучшим местом для его роста. Но, чтобы было понятно: Лунин – на первом месте, Ареола – на втором. Остальные альтернативы пока не убеждают руководство команды и клуба».

Кроме украинского голкипера в списке «Реала» Диего Альтубе («Кастилья»), Лука Зидан, Альфонс Ареола, а также два потенциальных новичка – Джанлуиджи Доннарумма («Милана») и Кепа Аррисабалага («Челси»).