Ювентус хочет заполучить звезду Сантоса

Новости спорта:Кайо Жорже близок к переезду в Италию

Ювентус намерен арендовать 18-летнего форварда Сантоса Кайо Жорже. Сообщается, что руководство Старой синьоры уже сделало предложение об аренде за 0,5 миллионов евро с правом обязательного выкупа за 14 миллионов евро.

На данный момент ведутся переговоры между Ювентусом и мамой Жорже, которая является агентом игрока.

В текущем сезоне у Кайо пять матчей за Сантос, в котором игрок отметился одним забитым мячем.

Ювентус в воскресенье проведет перенесенный матч 26-го тура Серии А против Интера, который не состоялся вовремя из-за эпидемии коронавируса. На данный момент команда Маурицио Сарри занимает второе место в чемпионате Италии.