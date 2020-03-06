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Ювентус хочет заполучить звезду Сантоса

Ювентус хочет заполучить звезду Сантоса
13:59 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Кайо Жорже близок к переезду в Италию

Ювентус намерен арендовать 18-летнего форварда Сантоса Кайо Жорже. Сообщается, что руководство Старой синьоры уже сделало предложение об аренде за 0,5 миллионов евро с правом обязательного выкупа за 14 миллионов евро.

На данный момент ведутся переговоры между Ювентусом и мамой Жорже, которая является агентом игрока.

В текущем сезоне у Кайо пять матчей за Сантос, в котором игрок отметился одним забитым мячем.

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Ювентус в воскресенье проведет перенесенный матч 26-го тура Серии А против Интера, который не состоялся вовремя из-за эпидемии коронавируса. На данный момент команда Маурицио Сарри занимает второе место в чемпионате Италии.

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ФК Ювентус, ФК Сантос, Футбол, Новости футбола, Кайо Жорже.
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