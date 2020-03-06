Месси - игрок месяца в Примере (Фото)

Ла Лига объявила имя того, кого её эксперты посчитали лучшим за прошлый месяц. Чуда не случилось, победителем стал Лионель Месси, показавший высокий уровень игры в поединках последнего месяца зимы.
Лидер Барселоны в феврале был не удержим. Аргентинец принял участия в 4 играх, в которых забил 4 гола.
Помимо этого, на его счету также аж 6 результативных передач.
—4 games
—4 goals
—6 assists
Leo Messi is named La Liga Player of the Month for February pic.twitter.com/6ePQdX02l4
— B/R Football (@brfootball) March 6, 2020
Стоит отметить, что март для команды начался неудачно. Блаугранас уступили мадридскому Реалу на "Сантьяго Бернабеу" 2:0.
После этого поражения команда потеряла первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.