Месси - игрок месяца в Примере (Фото)

Новости спорта:Месси получил очередной индивидуальный приз.

Ла Лига объявила имя того, кого её эксперты посчитали лучшим за прошлый месяц. Чуда не случилось, победителем стал Лионель Месси, показавший высокий уровень игры в поединках последнего месяца зимы.

Лидер Барселоны в феврале был не удержим. Аргентинец принял участия в 4 играх, в которых забил 4 гола.

Помимо этого, на его счету также аж 6 результативных передач.

—4 games

—4 goals

—6 assists Leo Messi is named La Liga Player of the Month for February pic.twitter.com/6ePQdX02l4 — B/R Football (@brfootball) March 6, 2020

Стоит отметить, что март для команды начался неудачно. Блаугранас уступили мадридскому Реалу на "Сантьяго Бернабеу" 2:0.

После этого поражения команда потеряла первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.