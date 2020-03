Месси - игрок месяца в Примере (Фото)

Ла Лига объявила имя того, кого её эксперты посчитали лучшим за прошлый месяц. Чуда не случилось, победителем стал Лионель Месси, показавший высокий уровень игры в поединках последнего месяца зимы.

Лидер Барселоны в феврале был не удержим. Аргентинец принял участия в 4 играх, в которых забил 4 гола.

Помимо этого, на его счету также аж 6 результативных передач.

—4 games

—4 goals

—6 assists

Leo Messi is named La Liga Player of the Month for February pic.twitter.com/6ePQdX02l4

— B/R Football (@brfootball) March 6, 2020