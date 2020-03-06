Скачать
Пятница, 06.03.2020
Усик может существенно повлиять на планы Хирна
Усик может существенно повлиять на планы Хирна
Дело Беседина: Динамо возмущено поведением УАФ
Дело Беседина: Динамо возмущено поведением УАФ
Свитолина легко пробилась в четвертьфинал Монтеррея
Свитолина легко пробилась в четвертьфинал Монтеррея
Молодежный спор: онлайн-трансляция матча Александрия - Динамо (Видео)
Молодежный спор: онлайн-трансляция матча Александрия - Динамо (Видео)

"Я счастлив": Жиру рассказал о мотивации в Челси

"Я счастлив": Жиру рассказал о мотивации в Челси
14:07 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:В январе француз был близок к смене клуба.

Нападающий Челси Оливье Жиру заявил, что снова счастлив находиться в лондонском клубе.

Минувшей зимой француз был близок к смене клуба, а в его услугах были заинтересованы Интер, Тоттенхэм и Лацио.

«Счастлив ли я остаться в Челси по окончании сезона? Да, конечно. Думаю, у меня есть еще два-три сезона в карьере. Сейчас не время говорить о контрактах. Но я буду принимать решение по мере развития ситуации», — заявил Жиру.

«Для меня это был непростой месяц. Я поговорил с главным тренером и поверил тому, что он сказал, что у меня будет свой шанс, и он мне его предоставил. Конечно, я чувствую себя увереннее. Трансферное окно позади. Я — игрок Челси, снова счастлив здесь находиться, и это важнее всего».

Ювентус хочет заполучить звезду Сантоса

Чемпион мира в составе национальной сборной Франции стал получать больше игрового времени после травмы нападающего Синих Тамми Абрахама.

Всего в нынешнем сезоне Оливье забил 2 гола в 12 матчах за Челси во всех турнирах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Челси, Футбол, Оливье Жиру, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон. Результаты женского спринта в Нове-Место 5.03.20 (Фото, Видео)
02 "Телефон прослушивали": Бьорндален рассказал о слежке
03 Диллиан Уайт дал оценку Поветкину
04 Андрей Шевченко: Я в процессе переговоров о продлении контракта с УАФ
05 Решении о сроке дисквалификации Буяльского примут 6 марта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь