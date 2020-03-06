"Я счастлив": Жиру рассказал о мотивации в Челси

Новости спорта:В январе француз был близок к смене клуба.

Нападающий Челси Оливье Жиру заявил, что снова счастлив находиться в лондонском клубе.

Минувшей зимой француз был близок к смене клуба, а в его услугах были заинтересованы Интер, Тоттенхэм и Лацио.

«Счастлив ли я остаться в Челси по окончании сезона? Да, конечно. Думаю, у меня есть еще два-три сезона в карьере. Сейчас не время говорить о контрактах. Но я буду принимать решение по мере развития ситуации», — заявил Жиру.

«Для меня это был непростой месяц. Я поговорил с главным тренером и поверил тому, что он сказал, что у меня будет свой шанс, и он мне его предоставил. Конечно, я чувствую себя увереннее. Трансферное окно позади. Я — игрок Челси, снова счастлив здесь находиться, и это важнее всего».

Чемпион мира в составе национальной сборной Франции стал получать больше игрового времени после травмы нападающего Синих Тамми Абрахама.

Всего в нынешнем сезоне Оливье забил 2 гола в 12 матчах за Челси во всех турнирах.