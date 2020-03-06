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Экс-тренер сборной Англии продлил контракт со своим нынешним клубом

Экс-тренер сборной Англии продлил контракт со своим нынешним клубом
14:16 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Рой Ходжсон останется в Кристалл Пэлас до лета 2021 года.

Главный тренер Кристал Пэлас Рой Ходжсон подписал новый контракт с клубом, рассчитанный до лета 2021 года, сообщил официальный сайт "орлов".

Ходжсон принял Пэлас в сентябре 2017 года после того, как команда проиграла четыре матча при Франке де Буре, не забив ни разу. Серия из сухих поражений достигла семи матчей, однако в конечном итоге экс-тренер сборной Англии привел "орлов" к финишу на 11-м месте. В прошлом сезоне Пэлас занял 12-ю строчку.

После 28 сыгранных матчей Кристал Пэлас идет 12-м, набрав 36 очков. Следующую игру "орлы" проведут против Уотфорда седьмого марта.

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В оставшихся матчах сезона Пэлас будет испытывать небольшой дефицит на позиции форварда: арендованный у Эвертона Дженк Тосун получил серьезную травму колена и досрочно вернулся в свой клуб.

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АПЛ, Рой Ходжсон, Новости спорта, Новости футбола, Кристалл Пэлас.
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