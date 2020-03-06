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Вице-чемпион Евро-2006: Валенсия хотела купить Алиева и Милевского

Вице-чемпион Евро-2006: Валенсия хотела купить Алиева и Милевского
14:25 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Инстаграм

Новости спорта:Плеяда молодых украинских талантов могла оказаться в Примере.

Экс-игрок «Динамо» Александр Яценко рассказал о трансферном предложении от «Валенсии».

«После молодежного Евро-2006 по прошествии 2-3 лет один из агентов мне сказал, что сразу после континентального первенства пришло предложение от «Валенсии». За 7 миллионов евро хотели забрать меня, Алиева и Милевского.

Но Суркис не продал. Возможно, наша карьера и футбольная жизнь была бы другой.

Месси - игрок месяца в примере 

В 2005-2007 годах только начало появляться такое понятие – агенты. Этого не было. Напрямую тренер общался с футболистами. А теперь агенты, команда юристов, компании, которые решают вопросы футболистов», – сказал Яценко.

Молодежная сборная Украины стала серебряным призером того Евро.

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Александр Алиев, Артем Милевский, Футбол, Валенсия, Новости спорта, Новости футбола, Александр Яценко.
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