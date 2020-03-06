Цыганков не попал в заявку на матч с Александрией

В рамках 22-го тура чемпионата Украины Динамо на выезде сразится с Александрией.
Официальный сайт вице-чемпиона Украины сообщает, что сегодня, 6 марта, команда отправилась в Александрию. На этот матч главный тренер "бело-синих" Алексей Михайличенко взял 19 футболистов.
Отметим, что в этот список не попал полузащитник Виктор Цыганков. Полная заявка выглядит следующим образом:
Вратари: Бущан, Бойко;
Защитники: Попов, Миколенко, Пиварич, Шабанов, Кендзера;
Полузащитники: Дуелунд, Буяльский, Кадири, Шепелев, Вербич, Сидорчук, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко, Караваев;
Нападающие: Русин, Соль.