Скачать
Пятница, 06.03.2020
Этот день в истории футбола: 118 лет назад был основан мадридский Реал (Фото)
Этот день в истории футбола: 118 лет назад был основан мадридский Реал (Фото)
Дело Беседина: Динамо возмущено поведением УАФ
Дело Беседина: Динамо возмущено поведением УАФ
Свитолина легко пробилась в четвертьфинал Монтеррея
Свитолина легко пробилась в четвертьфинал Монтеррея
Невероятные голы и танец Майкла Джексона: Кевину-Принсу Боатенгу сегодня 33 (Видео)
Невероятные голы и танец Майкла Джексона: Кевину-Принсу Боатенгу сегодня 33 (Видео)

Ливерпуль лишился Алиссона из-за травмы на важные матчи

Ливерпуль лишился Алиссона из-за травмы на важные матчи
17:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Алиссон Беккер не поможет Ливерпулю в противостоянии с Атлетико.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что голкипер мерсисайдцев Алисон Бекер из-за травмы пропустит матч с «Борнмутом» в АПЛ и с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

«У Хендерсона есть шанс сыграть с „Атлетико“, но не с „Борнмутом“. Шакири не сможет сыграть. Алисон выбыл. Он получил небольшое повреждение перед матчем с „Челси“, и мы подумали, что не будем рисковать. Посмотрим, когда он сможет вернуться на поле, скорее всего, это произойдёт на следующей неделе.

Не хочу говорить, что Алисон не сыграет в мерсисайдском дерби с «Эвертоном», но я не уверен. Вратарь будет на сто процентов готов после международного перерыва", — передаёт слова Клоппа на пресс-конференции Liverpool Echo.

Номинанты на награду лучшего тренера месяца

Встреча «Ливерпуля» с «Борнмутом» пройдёт 7 марта. «Эвертон» примет команду Клоппа 17 марта.

12 марта мерсисайдцы проведут дома ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Первую встречу «Ливерпуль» проиграл со счётом 0:1.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Чемпионов, Ливерпуль, Беккер, Атлетико, Алиссон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон. Результаты женского спринта в Нове-Место 5.03.20 (Фото, Видео)
02 "Телефон прослушивали": Бьорндален рассказал о слежке
03 Андрей Шевченко: Я в процессе переговоров о продлении контракта с УАФ
04 Диллиан Уайт дал оценку Поветкину
05 В Реале определились с будущим Лунина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь