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Лидеры не ужились: Икарди может покинуть ПСЖ из-за конфликта с Неймаром

Лидеры не ужились: Икарди может покинуть ПСЖ из-за конфликта с Неймаром
17:44 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Икариди побил горшки с Мбаппе и Неймаром.

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за «Пари Сен-Жермен», предстоящим летом может покинуть французский клуб из-за плохих отношений с форвардами Неймаром и Килианом Мбаппе, сообщает L’Équipe.

Икарди считает, что во время матчей Неймар и Мбаппе не взаимодействуют с ним должным образом. По мнению 27-летнего аргентинца, оба игрока стараются не пасовать ему мяч.

По окончании нынешнего сезона «ПСЖ» может выкупить Мауро у «Интера» за € 70 млн. На футболиста претендует также туринский «Ювентус».

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В этой кампании Икарди забил 20 мячей и отдал 4 результативные передачи в 31 встрече за парижан во всех турнирах.

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ПСЖ, Неймар, Интер, Мауро Икарди, Мбаппе Киллиан.
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