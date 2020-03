Невероятные голы и танец Майкла Джексона: Кевину-Принсу Боатенгу сегодня 33 (Видео)

Известный ганский нападающий Кевин-Принс Боатенг отмечает сегодня, 6 марта, свое 33-летие.

За карьеру он играл в таких клубах как Милан, Барселона, Лас-Пальмас, Портсмут, Сассуоло, Фиорентина.

Сейчас он выступает за Бешикташ из турецкой Суперлиги. Он запомнился болельщиком невероятно сильным ударом, который позволял забивать шедевральные голы.

"Ложил" он и такие пушки в одно касание.

Remember when Kevin-Prince Boateng rocked up at Portsmouth for a season?

Prince is 33 today and here he is, back in the days of Belhadj, Kaboul and Steve Finnan (?!), punting one in against Spurs and getting really upset about it pic.twitter.com/DOgQGDOiRi

— The Football League Paper (@TheLeaguePaper) March 6, 2020