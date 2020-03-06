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Этот день в истории футбола: 118 лет назад был основан мадридский Реал (Фото)

Этот день в истории футбола: 118 лет назад был основан мадридский Реал (Фото)
14:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Сегодня величайший клуб празднует свое день рождение.

Ровно 118 лет назад родные братья Падрос и Хулиан Паласиосы создали клуб под названием Madrid Football Club. В 1920 году король Испании Альфонс XIII дал команде титул Королевский, а по испански оно звучит как Real.

За период своего существования команда выиграла кучу трофеев: 33 раза чемпионат Испании (23 раза становилась вице-чемпионом), 19 раз Кубок Испании (ещё 20 раз уступала в финале) и 11 раз Суперкубок Испании.

Не мало побед было добыто и в еврокубках. Реал является рекордсменом по титулам Лиги чемпионов, их у команды аж 13. Ещё дважды клуб побеждал в Кубке УЕФА и четырежды выигрывал Клубный чемпионат мира.

Мадридский клуб единственный в истории, кто сумел победить в ЛЧ три раза подряд.

Не чужие "сливочные" и украинским болельщикам, сейчас на контракте у них находится Андрей Лунин, выступающий в аренде за Овьедо.

Рекордсменом коллектива по матчам является Рауль, сыгравший во всех турнирах 741 поединок, а вот по голам лидирует Кришитану Роналду, забивший аж 450 голов.

 

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ФК Реал, Реал, Ла Лига, Примера, Новости футбола, Реал Мадрид.
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