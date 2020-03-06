Этот день в истории футбола: 118 лет назад был основан мадридский Реал (Фото)

Ровно 118 лет назад родные братья Падрос и Хулиан Паласиосы создали клуб под названием Madrid Football Club. В 1920 году король Испании Альфонс XIII дал команде титул Королевский, а по испански оно звучит как Real.
За период своего существования команда выиграла кучу трофеев: 33 раза чемпионат Испании (23 раза становилась вице-чемпионом), 19 раз Кубок Испании (ещё 20 раз уступала в финале) и 11 раз Суперкубок Испании.
Не мало побед было добыто и в еврокубках. Реал является рекордсменом по титулам Лиги чемпионов, их у команды аж 13. Ещё дважды клуб побеждал в Кубке УЕФА и четырежды выигрывал Клубный чемпионат мира.
March 6, 1902— Real Madrid Analysis (@rmdanalysis) March 6, 2020
118 years ago today, Real Madrid was founded.
Happy Birthday to the greatest club in the world! pic.twitter.com/DGF61xAYzT
Мадридский клуб единственный в истории, кто сумел победить в ЛЧ три раза подряд.
Не чужие "сливочные" и украинским болельщикам, сейчас на контракте у них находится Андрей Лунин, выступающий в аренде за Овьедо.
Рекордсменом коллектива по матчам является Рауль, сыгравший во всех турнирах 741 поединок, а вот по голам лидирует Кришитану Роналду, забивший аж 450 голов.