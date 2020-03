Этот день в истории футбола: 118 лет назад был основан мадридский Реал (Фото)

Ровно 118 лет назад родные братья Падрос и Хулиан Паласиосы создали клуб под названием Madrid Football Club. В 1920 году король Испании Альфонс XIII дал команде титул Королевский, а по испански оно звучит как Real.

За период своего существования команда выиграла кучу трофеев: 33 раза чемпионат Испании (23 раза становилась вице-чемпионом), 19 раз Кубок Испании (ещё 20 раз уступала в финале) и 11 раз Суперкубок Испании.

Не мало побед было добыто и в еврокубках. Реал является рекордсменом по титулам Лиги чемпионов, их у команды аж 13. Ещё дважды клуб побеждал в Кубке УЕФА и четырежды выигрывал Клубный чемпионат мира.

March 6, 1902



118 years ago today, Real Madrid was founded.



Happy Birthday to the greatest club in the world! pic.twitter.com/DGF61xAYzT