Гвардиола не исключает участие Де Брюйне в игре с МЮ

Новости спорта:Бельгиец, скорее всего, поможет "горожанам" в игре с МЮ.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брейне восстанавливается и может сыграть в дерби с Манчестер Юнайтед в АПЛ в воскресенье, 8 марта. Бельгиец травмировал плечо в финале Кубка Лиги против Астон Виллы (2:1).

Из-за травмы Де Брейне пропустил матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором Манчестер Сити минимально обыграл Шеффилд Уэнсдэй (1:0). Главный тренер Горожан Хосеп Гвардиола надеется на восстановление бельгийца.

«Он становится лучше, тренируется. Завтра он продолжит набирать форму. Посмотрим перед матчем, будет ли Кевин готов», — сказал наставник Сити.

28-летний Де Брейне в нынешнем сезоне провел 26 матчей за Манчестер Сити в рамках АПЛ, забив 8 голов и сделав 17 результативных передач.