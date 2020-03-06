Мойес рассказал о состоянии здоровья Ярмоленко

Новости спорта:Андрей уже выздоровел, но не готов к ближайшей игре.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал о восстановлении украинского вингера Андрея Ярмоленко. Полузащитник не играл с декабря из-за травмы бедра, полученной в матче 14-го тура АПЛ против Саутгемптона.

«Мы приближаемся к тому, чтобы быть в полном составе. Ярмоленко вернулся к тренировкам, так что мы близки к тому, чтобы привести всю команду в боевую форму. Но в эти выходные Андрей недоступен к игре».

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко должен вернуться в общую группу Молотобойцев 15 марта.

Мойес рассказал о том, что Ярмоленко уже сыграл в спарринге, но еще не готов к официальным матчам.