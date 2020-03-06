Реал готов выложить солидные деньги за лидера Наполи

Новости спорта:Реал готов выложить крупную сумму за Руиса.

Мадридский Реал, которому сегодня исполнилось 118 лет, готовит предложение для Наполи за полузащитника Фабиана Руиса. Бланкос готовы заплатить за испанца 70-80 миллионов евро.

Контракт полузащитника с Наполи рассчитан до конца сезона 2023 года, и клуб пытается продлить его. Однако игрок ранее не соглашался на новый контракт. Переговоры возобновились после того, как в клубе согласились убрать пункт о клаусуле в 180 миллионов.

Мадридцы в свою очередь запустили процесс по трансферу футболиста. Реал хочет оформить трансфер до начала Евро-2020, чтобы цена на полузащитника не успела вырасти.

В текущем сезоне Фабиан Руис сыграл в 32 матчах за Наполи во все турнирах, забив 3 гола. Полузащитник также провел 6 матчей за сборную Испании в отборе на чемпионат Европы, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи.