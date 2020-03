Не так давно завершились матчи 1/16 финала Лиги Европы. Шахтер, который в двухматчевом противостоянии прошел Бенфику, попал на немецкий Вольфсбург.

Сегодня, 6 марта, официальный твиттер-акаунт определил лучшие сейвы минувшей стадии.

Героями стали вратари Брюгге, Браги, Лудогорца, Байера.

Goalkeepers in action



Top stop was from ________#UEL pic.twitter.com/6424HgM350